Business news: Del Re a Mogadiscio, ribadito sostegno a Università nazionale somala

- La viceministra degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Emanuela Del Re, si è recata a Mogadiscio per la sua terza visita in Somalia dal 2018 per partecipare alla Conferenza dei donatori per la ricostruzione dell’Università nazionale somala (Uns), che la Cooperazione italiana sostiene sin dalla sua fondazione nel 1969. Intervenendo alla Conferenza, riferisce la Farnesina in una nota, la viceministra ha ricordato come negli ultimi anni l’Italia abbia fornito un importante sostegno alla ripresa dell’operatività dell’Uns, tramite numerose iniziative per l’adeguamento infrastrutturale del campus, il miglioramento dell'offerta formativa e l’assegnazione a giovani neolaureati di borse di studio presso le Università italiane. La viceministra ha annunciato che l’Italia sosterrà nel 2021 con un proprio contributo una parte dei lavori di ristrutturazione del campus universitario e incrementerà le borse di studio agli studenti più meritevoli. Nel corso della giornata, Del Re ha anche firmato l'Accordo bilaterale quadro di cooperazione allo sviluppo, insieme al ministro degli Esteri somalo, Ahmed Isse Ahwad, e ha avuto incontri bilaterali con il primo ministro Mohamed Hussein Roble, il ministro di Stato alla presidenza della Repubblica, Hassan Khalif, e la ministra per gli Affari umanitari, Kadija Mhammed Dirye, cui ha preannunciato l’invio nei prossimi giorni a Bosaso di un volo con un carico umanitario in risposta alle recenti inondazioni nella zona del Puntland. (Res)