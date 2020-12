Business news: Malawi, ex presidente Mutharika minaccia azione legale contro banca locale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex presidente del Malawi, Peter Mutharika, ha minacciato un'azione legale contro una banca locale in seguito al congelamento dei suoi conti da parte dell'autorità anti-corruzione del Paese. Lo riferisce il quotidiano “Nation”, che cita una lettera dell'avvocato Mutharika in cui si denuncia la scadenza di un preavviso di tre mesi per il suo conto. L'Ufficio anticorruzione (Acb) del Malawi ha congelato i conti bancari di Mutharika e di sua moglie per “prelievi sospetti” effettuati dopo l’apertura di un'indagine sulla presunta evasione fiscale nell'importazione di 800 mila sacchi di cemento fra il 2018 e il 2019, quando Mutharika era ancora al potere. L’ex capo dello Stato, al potere dal 2014 fino allo scorso 28 giugno, da parte sua ha negato qualsiasi illecito. (Res)