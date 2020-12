Business news: Nigeria annuncia riapertura frontiere terrestri al commercio "il prima possibile"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo della Nigeria sta valutando di riaprire "il prima possibile" le frontiere terrestri chiuse lo scorso anno al commercio per contrastare la pratica del contrabbando. Lo ha annunciato il presidente, Muhammadu Buhari, dopo aver incontrato i governatori dei 36 Stati federali. "Ora che il messaggio è arrivato ai nostri vicini, stiamo cercando di riaprire i confini il prima possibile", ha scritto Buhari, che da oltre un anno ha bloccato il commercio con i vicini Benin, Camerun, Ciad e Niger con l'obiettivo di limitare il contrabbando di armi e droga, intenzione che il capo dello Stato ha ribadito ai governatori durante l'incontro di ieri. Il governo di Abuja ha stabilito la chiusura delle frontiere terrestri nigeriane all'importazione ed esportazione di prodotti agricoli e commerciali il 19 agosto del 2019: la decisione ha provocato la piccata reazione dei Paesi vicini, che hanno da allora preso parte alle azioni promosse da Abuja nella lotta al contrabbando e per trovare un'intesa sulla riapertura. Inviti a riaprire il commercio transfrontaliero sono venuti anche dalla Comunità economica dei Paesi dell'Africa occidentale (Cedeao) e da numerosi economisti nigeriani - convinti che la misura arrecasse più danno che vantaggio alla prima economia africana -, ma Buhari ha mantenuto il provvedimento. Per Abuja l'unica condizione affinché il governo nigeriano potesse rivedere la decisione presa è che i paesi interessati dall'embargo prendessero provvedimenti per contrastare il contrabbando. "La chiusura continuerà finché potremo ottenere i risultati voluti", aveva spiegato ai media locali il controllore generale dei servizi doganali della Nigeria Hameed Ali. (Res)