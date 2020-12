Business news: conclusa Conferenza economica africana, focus su sviluppo oltre il Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è svolta dall'8 al 10 dicembre la Conferenza economica africana (Aec), appuntamento di due giorni organizzato in modalità virtuale dalla Banca africana di sviluppo (Afdb), dalla Commissione economica per l'Africa (Eca) e dal Programma di sviluppo delle Nazioni Unite (Undp). L'edizione 2020 si è focalizzata sul tema "L'Africa oltre Covid-19: accelerare il progresso verso uno sviluppo sostenibile inclusivo" e ha l'obiettivo di formulare dagli interventi di accademici e ricercatori proposte da sottomettere in seguito ai decisori politici. Da segnalare l'intervento di apertura della presidente etiope, Sahle-Work Zewde, nel quale ha esortato l'Africa ad attingere "ai suoi valori secolari panafricani oltre alle soluzioni basate sull'analisi convenzionale" per rispondere alla pandemia di Covid-19 e migliorare i suoi progressi. Zewde ha poi fatto riferimento all'importanza di portare al centro del dibattito le questioni di genere. "Le risposte e i piani dell'Africa per ricostruire più forte nel mezzo della pandemia Covid-19 verso una traiettoria di sviluppo sostenibile devono avere gli aspetti di genere al centro. È con piacere che rilevo che all'interno di questa Conferenza economica africana è stato fornito uno spazio per introdurre le donne africane alla leadership e riconoscere il loro ruolo di progettisti e promotori di politiche, piuttosto che di semplici beneficiari", ha aggiunto. A nome del presidente dell'Afdb, Akina Adesina, il direttore del dipartimento di Politica macroeconomica, previsione e ricerca, Hanan Morsy, ha quindi ribadito l'impegno dell'istituto di credito a collaborare con le istituzioni regionali al fine di costruire un sistema di difesa sanitaria resiliente e lungimirante per l'Africa. Per la rappresentante dell'ufficio regionale per l'Africa di Undp, Ahunna Eziakonwa, l'attuale pandemia "offre l'opportunità di testare e migliorare la capacità di risposta e di adattamento della regione: man mano che la conoscenza del virus si evolve, l'Africa ha bisogno di apprendere rapidamente e aumentare la sua capacità di recupero, convertendo la sua conoscenza in ricerca politica e la conseguente guida operativa", ha affermato. (Res)