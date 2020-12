Prosegue il calo delle terapie intensive, Boccia annuncia: "Vaccini con certezza a gennaio"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Vaccini con certezza a gennaio e anche tempi più rapidi di quanto previsto inizialmente. E' quanto ha annunciato il ministro per gli Affari regionali, Francesco Boccia. "Ho convocato - ha spiegato - con il ministro Speranza e il commissario Arcuri una riunione operativa con tutte Regioni per definire in tempi rapidissimi i primi soggetti" che saranno vaccinati.Se i "negazionisti e quelli contro il prolungamento dello stato di emergenza a luglio vogliono rimuovere i vincoli su tutti Comuni italiani ci troveranno contrarissimi, sui piccoli Comuni delle aree interne ci sarà un chiarimento", ha aggiunto.Sullo spostamento tra Comuni a Natale, il ministro ha sottolineato: "Se si vuol far prevalere le ragioni di incontro tra tanti parenti, siamo contrari, non lo consentiremo". Quanto ad un passaggio parlamentare il ministro ha puntualizzato: "Il Parlamento può deciderlo, ma chi dovesse votare per una norma che allenta i vincoli ne risponderà di fronte agli italiani".Intanto, calano decessi e terapie intensive. Nell'ultimo bollettino del ministero della salute, sono 19.903 i nuovi casi di Covid-19 per un totale di 1.825.775 dall’inizio dell’epidemia. I morti 649. I tamponi effettuati sono stati 196.439 con il rapporto positivi-tamponi che sale al 10,1 per cento. In calo gli attualmente positivi. Scende ancora, a 3.199, il numero delle persone ricoverate nelle ultime in terapia intensiva, 66 in meno. Il totale dei ricoverati con sintomi diminuisce e tocca quota 28.066 unità. A livello territoriale, le Regioni con il maggior numero di contagi sono il Veneto (5.098), la Lombardia (2.736), il Lazio (1.194), l'Emilia Romagna (1.807) e la Puglia (1.478).(Rin)