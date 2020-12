Siria: militanti al Nusra bombardano la zona di deescalation di Idlib

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I militanti del gruppo terroristico siriano Jabhat al-Nusra (fuori legge in Russia) hanno effettuato 39 attacchi con bombardamento nella zona di de-escalation di Idlib in Siria nelle ultime 24 ore. Lo ha reso noto Vyacheslav Sytnik, vice capo del centro del ministero della Difesa russo per la riconciliazione siriana. "Nella zona di riduzione dell'escalation di Idlib, sono stati registrati 39 attacchi di bombardamento dalle posizioni dell'organizzazione terroristica Jabhat al-Nusra (tra cui, secondo la parte siriana, 36 attacchi), 24 dei quali nella provincia di Idlib, cinque attacchi ad Aleppo provincia, cinque attacchi nella provincia di Latakia, cinque attacchi nella provincia di Hama", ha detto Sytnik in un briefing. Quest'ultimo ha affermato che nelle ultime 24 ore non sono stati registrati bombardamenti da parte di unità armate legate alla Turchia. Sytnik ha aggiunto che le unità della polizia militare russa avevano condotto un pattugliamento nella provincia di Aleppo. (Res)