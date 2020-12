Fisco: palazzo Chigi, in Cashback massimali per non favorire chi ha maggiore capacità di spesa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il rimborso previsto dal Cashback "ha un massimale di 15 euro per la singola transazione, in questo modo non si trae vantaggio da spese singole di oltre 150 euro o da spese superiori ai 1.500 euro nel semestre". Lo si apprende da fonti di palazzo Chigi che spiegano come la ragione di questi limiti sia "determinata dalla volontà di garantire lo stesso trattamento per tutti i cittadini e di non favorire chi ha maggiore capacità di spesa". (Rin)