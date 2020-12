Business news: premier Li, performance economica Cina resterà stabile e sostenibile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina manterrà coerenza, stabilità e sostenibilità nelle sue politiche economiche. Lo ha dichiarato l'8 dicembre il premier cinese Li Keqian, durante un colloquio con l'amministratore delegato del Fondo monetario internazionale (Fmi) Kristalina Georgieva tramite collegamento video. Li ha ribadito l'importanza di coordinare il contenimento della pandemia di Covid-19 e lo sviluppo socioeconomico, in quanto l'economia globale deve ancora affrontare incertezze. "La Cina è destinata a garantire una crescita positiva della sua economia quest'anno, che è un risultato conquistato a fatica per un Paese con una popolazione di 1,4 miliardi di persone", ha affermato. Secondo i dati della dogana cinese, l'indice del settore manifatturiero è aumentato al 52,1 per cento a novembre, il livello più alto di quest'anno. Anche il commercio estero del paese è cresciuto del 7,8 per cento su base annua a novembre, con le esportazioni che sono aumentate del 14,9 per cento su base annua e le importazioni in calo dello 0,8 per cento. Il Fmi ha previsto nel suo World Economic Outlook di ottobre che l'economia cinese si espanderà dell'1,9 per cento quest'anno e dell'8,2 per cento nel 2021, affermando che un forte sostegno politico e esportazioni resilienti hanno sostenuto la crescita. (Cip)