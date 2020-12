Business news: Cina rimuove 105 app dagli store online, tra queste la statunitense TripAdvisor

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina ha rimosso 105 app dai suoi store di applicazioni come parte di una campagna contro contenuti legati a pornografia, prostituzione, gioco d'azzardo e violenza. La maggior parte delle app vietate sono cinesi, ma nell'elenco è inclusa anche l'app di viaggi statunitense TripAdvisor. Secondo l'Amministrazione cinese per il cyberspazio, tutte le app hanno violato una delle leggi vigenti in materia e le autorità affermano che il divieto è in risposta a contenuti "ritenuti offensivi" dal pubblico. Non è chiaro perché Tripadvisor, che presenta recensioni di hotel e destinazioni di vacanza, sia stato coinvolto nella mossa. Secondo quanto riferisce "Cnn", la società con sede nel Massachusetts ha dichiarato che "non era in grado di commentare in questo momento". (Cip)