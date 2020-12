Business news: 500 partecipanti al dialogo economico Cina-Italia organizzato da ambasciata, Ice e Camera di commercio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ha preso il via venerdì 11 dicembre a Pechino il "China Italy Business Dialogue", seminario di due giorni volto a favorire il dialogo tra le istituzioni e la comunità di affari sino-italiana, organizzato dall'ambasciata di Italia a Pechino, Agenzia Ice e Camera di commercio italiana in Cina: vi prendono parte oltre 500 aziende, tra presenze fisiche e collegamenti online. Lo rende noto la sede diplomatica in un comunicato. L'evento è stato aperto dall'ambasciatore d'Italia Luca Ferrari, dalla presidente del China Council for the Promotion of International Trade Gao Yang e dal presidente della Camera di commercio Paolo Bazzoni. Sono intervenuti con dei videomessaggi il sottosegretario di Stato agli Affari esteri, Manlio Di Stefano, e il presidente di Agenzia Ice, Carlo Ferro. Erano presenti i rappresentanti di diverse amministrazioni cinesi, tra cui quelli della Commissione nazionale per lo sviluppo e le riforme, del Commercio e degli Affari esteri. (Cip)