Business news: Banca asiatica di sviluppo stanzia 9 miliardi di dollari per sostenere vaccinazioni

- La Banca asiatica di sviluppo (Adb) ha stanziato 9 miliardi di dollari per un’iniziativa a sostegno delle campagne di vaccinazione contro il Covid-19 nei Paesi in via di sviluppo del continente. Lo ha fatto sapere in un comunicato stampa il presidente dell’istituto Masatsugu Asakawa. “I membri in via di sviluppo dell’Adb si stanno preparando a vaccinare le loro popolazioni il prima possibile, ma hanno bisogno di fondi per procurarsi le dosi, per attuare piani appropriati e per gestire il processo in maniera sicura, equa ed efficiente. Lo Strumento di accesso al vaccino in Asia-Pacifico rivestirà un ruolo cruciale nell’aiutare questi Paesi a vincere la sfida, a superare la pandemia e a concentrarsi sulla ripresa economica”, si legge nel comunicato. Nel documento non viene tuttavia precisato quali sono i Paesi beneficiari dell’iniziativa. Finora nella regione Asia-Pacifico sono stati identificati oltre 14,3 milioni di casi di contagio e sono state registrate più di 200 mila morti per Covid-19. A causa della crisi originata dalla pandemia, la crescita economica nel continente asiatico dovrebbe contrarsi (dello 0,4 per cento) nel 2020 per la prima volta dall’inizio degli anni Sessanta. (Fim)