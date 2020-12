Business news: Libia, Iran e Venezuela esclusi da tagli produzione Opec+

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Libia, Iran e Venezuela sono stati nuovamente esclusi dai tagli alla produzione a causa delle loro circostanze straordinarie e instabili. La dodicesima riunione ministeriale tra i membri dell’Organizzazione dei Paesi esportatori di petrolio (Opec) e i produttori al di fuori del Cartello guidati dalla Russia, che formano l’alleanza Opec, si è conclusa lo scorso 3 dicembre i Paesi dell’Opec+ ha deciso di aumentare leggermente la produzione di petrolio per un ammontare complessivo di 500mila barili di petrolio al giorno a partire da gennaio 2021, allentando il taglio di 7,7 milioni di barili al giorno attualmente in vigore. Secondo quanto riferisce il sito libico “Libyan Express”, i partecipanti all'incontro hanno accolto con favore la ripresa della produzione di petrolio da parte della Libia e hanno ribadito che continuerà ad essere esclusa dalle quote di taglio dell’output petrolifero, considerando la difficile situazione economica in cui versa il Paese. Il presidente della compagnia petrolifera nazionale libico Noc, Mustafa Sanallah, ha accolto l'esclusione della Libia dai tagli alla produzione e lodato il sostegno dei partecipanti al ritorno del Paese alla piena capacità produttiva. Nel 2020 la produzione petrolifera libica si è quasi arrestata per oltre sette mesi a seguito del blocco imposto dall’autoproclamato Esercito nazionale libico (Lna) del generale Khalifa Haftar agli impianti petroliferi. Dopo l'accordo di cessate il fuoco tra l’Lna e le forze del Governo di accordo nazionale libico (Gna) e la revoca della forza maggiore sui siti petroliferi da parte della Noca, la produzione di petrolio della Libia è ripresa ed è salita a oltre 1,2 milioni di barili al giorno in tempi record. (Lit)