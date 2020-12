Business news: Marocco, dal governo tedesco 90 milioni di euro per l'idrogeno verde

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Germania si è impegnata a fornire al Marocco un credito da 90 milioni di euro “per la costruzione congiunta del primo impianto su larga scala dedicato alla produzione di idrogeno verde”, il primo in Africa. È quanto dichiarato dal ministro della Cooperazione economica e dello Sviluppo tedesco, Gerd Mueller, nel corso di un'intervista rilasciata al quotidiano “Handelsblatt”. Concordato da Mueller con il ministro degli Esteri del Marocco, Nasser Bourita, il progetto intende tra l'altro garantire che il Paese esca più forte dalla crisi del coronavirus e a creare occupazione. Con Australia e Cile, il Marocco è uno dei paesi con cui la Germania intende costituire partenariati come parte della sua strategia per l'idrogeno. Secondo le ultime stime, con la produzione interna, la Repubblica federale tedesca può soddisfare soltanto il 30 per cento della domanda di idrogeno, dovendo importare il restante 70 per cento. La gara d'appalto per l'impianto in Marocco dovrebbe essere bandita nel 2021. Nella prima fase, il sito avrà una potenza di 200 megawatt da energie rinnovabili e 100 megawatt di capacità di elettrolisi. (Geb)