Business news: Egitto, appaltata a consorzio a guida Siemens struttura elettrica nella Nuova capitale

- La Compagnia egiziana per la trasmissione dell’elettricità (Eetc), controllata dallo Stato, ha firmato un accordo con un consorzio formato dala tedesca Siemens, Siemens Egypt e Hassan Allam per costruire il centro di controllo elettrico della Nuova capitale amministrativa del Paese. Lo ha annunciato un comunicato del ministero dell’Elettricità del Cairo. Eetc fornirà quasi 840 milioni di sterline egiziane (pari a circa 53,5 milioni di dollari Usa) dalle proprie risorse per finanziare il progetto del centro di controllo. Tale progetto sarà realizzato nell’arco di 24 mesi a partire dalla data della firma dell’accordo. Il governo egiziano dovrebbe cominciare ad amministrare il Paese dalla Nuova capitale a partire dai primi mesi del 2021. (Cae)