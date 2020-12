Business news: Egitto-Emirati, Il Cairo lancia piattaforma di investimenti con Abu Dhabi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Egitto ha lanciato con gli Emirati Arabi Uniti una piattaforma da 20 miliardi di dollari per investimenti in vari settori. Lo ha detto secondo i media locali la ministra della Pianificazione, e presidente del Fondo sovrano egiziano, Hala al Saeid. “Una piattaforma congiunta di investimento è stata istituita con i fratelli degli Emirati, rappresentati dalla Abu Dhabi Holding, con un valore fino a 20 miliardi di dollari, per investire in vari settori, su tutti manifatturiero, energia convenzionale, rinnovabili, tecnologia, alimentare, immobiliare, turismo, sanità, logistica, servizi fiscali, infrastrutture, eccetera”, ha detto la ministra nel corso di un incontro con i capiredattori dei giornali locali. Per quanto riguarda il Fondo sovrano dell’Egitto, esso mira a sfruttare i rendimenti dei beni dello Stato, a localizzare industrie e tecnologie, modernizzarle e massimizzarne i ricavi, oltre ad attrarre investitori. (Cae)