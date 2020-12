Business news: Pil Sudafrica rimbalza al 66,1 per cento nel terzo trimestre su base annuale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’economia del Sudafrica è cresciuta del 66,1 per cento su base annuale nel terzo trimestre 2020, portando momentaneamente il Paese fuori dalla più lunga fase di recessione conosciuta negli ultimi 28 anni. È quanto emerge dai dati diffusi dall’Istituto di statistica del Sudafrica, secondo cui il rimbalzo è seguito al crollo del 51,7 per cento fatto registrare nel trimestre precedente. Si tratta del primo tasso di crescita fatto registrare dal Sudafrica dopo quattro trimestri consecutivi di contrazione. Su base non annualizzata, l'economia sudafricana è invece cresciuta del 13,5 per cento rispetto al trimestre precedente, mentre rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso il prodotto interno lordo (Pil) si è contratto del 6 per cento, facendo registrare un calo per il secondo trimestre consecutivo. (Res)