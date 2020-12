Business news: Cina, Sinovac riceve finanziamento di 515 milioni di dollari per aumentare produzione vaccini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'azienda biofarmaceutica cinese Sinovac Biotech si è assicurata 515 milioni di dollari in finanziamenti dalla connazionale Sino Biopharmaceutical Limited per raddoppiare la capacità di produzione del suo vaccino contro il coronavirus. Sino Biopharmaceutical ha annunciato che l'investimento avverrà attraverso una sua unità a favore di Sinovac Life Sciences, filiale di Sinovac, con l'obiettivo di aiutare lo sviluppo e la produzione del vaccino CoronaVac. L'operazione darà a Sino Biopharmaceutical un interesse del 15,03 per cento in Sinovac Life Sciences, ha spiegato Sino Biopharmaceutical in una comunicazione alla Borsa di Hong Kong. (Cip)