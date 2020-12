Governo: Conte, 2021 anno complesso di sfide per l'Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 2021 è un "anno complesso di sfide" per L'Italia. Lo ha annunciato il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nel video messaggio tramesso in apertura dell’assemblea finale di Equologica. "Presiederemo il G20, ospiteremo il Global health summit, lavoreremo in partnership con il Regno Unito per la Cop25 per i cambiamenti climatici", ha spiegato per poi ricordare che ieri a Bruxelles "abbiamo raggiunto l’accordo al Consiglio europeo sul Green deal con il quale ci impegniamo a ridurre del 55 per cento le emissioni per raggiungere la neutralità climatica entro il 2050. Il nostro Paese - ha concluso Conte - è nel gruppo di testa, non dobbiamo perdere questo primato". (Rin)