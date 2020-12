Business news: Cina, indice prezzi alla produzione in calo dell'1,5 per cento a novembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'indice dei prezzi alla produzione (Ppi) della Cina è sceso dell'1,5 per cento su base annua a novembre, in calo dal 2,1 per cento di ottobre. Lo rende noto l'Ufficio nazionale di statistica cinese (Nbs). Su base mensile, il Ppi è aumentato dello 0,5 per cento il mese scorso. "La domanda del mercato ha continuato a crescere a novembre con l'aumento dei prezzi dei prodotti industriali", ha affermato Dong Lijuan, statistico Nbs. Tra i 40 settori industriali esaminati, 24 hanno visto aumentare i prezzi di mese in mese a novembre, rispetto ai 12 settori di ottobre. Secondo l'ufficio, colpito dall'aumento dei prezzi internazionali del petrolio greggio, il sottoindice per l'industria dell'estrazione di petrolio e gas è salito dello 0,9 per cento rispetto al mese precedente. Con l'aumento della domanda di riscaldamento invernale il Ppi per l'estrazione del carbone e per i settori della produzione e fornitura di gas è aumentato rispettivamente del 2,2 e del 2,8 per cento mese su mese. Nei primi 11 mesi, il Ppi è sceso in media del due per cento rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. (Cip)