Business news: Singapore, dal 18 dicembre annullate restrizioni ai visitatori da Taiwan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità di Singapore annulleranno le restrizioni ai visitatori da Taiwan a partire dal prossimo 18 dicembre. Lo ha reso noto l’Autorità per l’aviazione civile (Caas) della città-Stato, precisando tuttavia che i viaggiatori dovranno essere rimasti a Taiwan per 14 giorni consecutivi prima della partenza. Le richieste di visto per un ingresso singolo saranno approvate a partire da venerdì prossimo. Dopo il loro arrivo, i visitatori dovranno sottoporsi al test per il Covid-19 e, se quest’ultimo risulterà negativo, saranno liberi di muoversi all’interno della metropoli senza osservare un periodo di quarantena. I viaggiatori provenienti da Taiwan dovranno anche registrarsi su un’app mobile dedicata al tracciamento dei casi. (Res)