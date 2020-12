Business news: Saudi Aramco e Baker Hughes fondano compagnia per materiali non-metallici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia petrolifera saudita Aramco e la statunitense Baker Hughes hanno annunciato la fondazione della compagnia Novel, per la produzione di materiali non-metallici avanzati. In un comunicato congiunto, le due compagnie riferiscono: “La fondazione della compagnia giunge nel quadro di un progetto condiviso 50/50 per sviluppare e commercializzare una vasta gamma di prodotti non-metallici, per l’uso in varie applicazioni nel settore energetico”. E’ in corso intanto il lavoro per sviluppare le strutture della compagnia presso il King Salman Energy Park (Spark), nella regione di Sharqiya in Arabia Saudita. “I prodotti non metallici sono usati in vari settori, a cominciare dal settore del petrolio greggio e del gas, passando per i settori automotive ed edilizio, per finire con i settori di confezionamento ed energia rinnovabile”, prosegue il comunicato. (Res)