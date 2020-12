Business news: Qatar, riserve estere in aumento per il 33mo mese consecutivo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le riserve internazionali e la liquidità in valuta estera della Banca centrale del Qatar sono cresciute nel mese di novembre 2020 del 3,45 per cento su base annua, aumentando nuovamente per il 33mo mese consecutivo. L’aumento prosegue nonostante l’impatto negativo della pandemia di Covid-19 sull’economia del paese e della regione. Secondo dati rilasciati dalla Banca centrale del Qatar, le riserve estere sono cresciute a novembre fino a 204,41 miliardi di rial (56,2 miliardi di dollari), rispetto ai 197,59 miliardi di rial (54,3 miliardi di dollari) di novembre 2019. Su base mensile, invece, le riserve qatariote sono aumentate dello 0,02 per cento, ovvero di 13,7 milioni di dollari, rispetto ai 204,39 miliardi di rial (56,14 miliardi di dollari) del mese di ottobre 2020. (Res)