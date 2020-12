Business news: Egitto-Francia, firmato pacchetto accordi da 715,6 milioni di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero della Cooperazione internazionale dell’Egitto e l’Agenzia francese per lo sviluppo (Afd) hanno firmato un pacchetto di accordi per il finanziamento di progetti di sviluppo per un totale di 715,6 milioni di euro. Lo ha annunciato in una nota il dicastero egiziano, La firma degli accordi è avvenuta nell’ambito della visita di Stato del presidente egiziano Abdel Fatah al Sisi a Parigi. Il pacchetto è stato firmato dalla ministra egiziana della Cooperazione internazionale, Rania al Mashat, e dal direttore dell’Afd, Rémy Rioux. Il pacchetto mira a sostenere la transizione dell’Egitto verso “un’economia verde” e a investire nel capitale umano. Gli accordi rientrano nel quadro del Partenariato strategico per lo sviluppo sociale ed economico 2019-2023 tra Egitto e Francia, che vale circa 1 miliardo di euro. Secondo quanto riferisce la nota del ministero della Cooperazione internazionale egiziano, 150 milioni di euro saranno dedicati al sostegno del programma di sostegno al bilancio del settore energetico, oltre a una sovvenzione di un milione di euro per promuovere il rafforzamento delle capacità e lo sviluppo di uno strumento di valutazione sull’impatto socioeconomico diretto e indiretto dei progetti. Il pacchetto sostiene inoltre anche l’applicazione di regolamenti e politiche sviluppate dall'Agenzia egiziana per la protezione dei consumatori e dei servizi elettrici, incoraggiando il trasporto elettrico e l'applicazione nel Paese nordafricano di standard e raccomandazioni internazionali. Inoltre, il ministero della Cooperazione e l’Afd hanno sottoscritto un programma completo di assicurazione sanitaria del valore di 150 milioni di euro nell’ambito delle politiche di contrasto alla pandemia di Covid-19. Un altro punto del pacchetto di accordi riguarda lo sviluppo del settore dell’istruzione con un finanziamento di 12 milioni di euro per la rifondazione dell'Università francese in Egitto, nonché una sovvenzione del valore di 2 milioni di euro come parte della strategia egiziana per sviluppare e modernizzare il sistema educativo e creare un'economia basata su innovazione, competenza e capacità. La ministra della Cooperazione egiziana ha inoltre firmato un accordo del valore di 95 milioni di euro per l'ammodernamento della linea ferroviaria Tanta - Mansoura - Damietta, un accordo del valore di 250 milioni di euro per lo sviluppo della linea ferroviaria Abu Qir e un altro del valore di 52 milioni di euro per lo sviluppo dell'impianto di depurazione di Helwan. Il pacchetto completo include anche un’intesa da 1,5 milioni di euro per combattere il cambiamento climatico in Egitto, oltre ad un accordo di partenariato del valore di 1,5 milioni di euro per attuare il progetto di cooperazione tecnica che sostiene l'insegnamento della lingua francese nelle scuole pubbliche egiziane. La ministra Al Mashat e il direttore dell’Afd Rioux hanno inoltre sottoscritto un’intesa per la cooperazione tra Egitto e Francia per gli ospedali universitari volta alla formazione di operatori sanitari, rafforzamento delle capacità istituzionali degli ospedali pubblici e la promozione dell'uguaglianza nel settore sanitario. Ad oggi il valore totale della cooperazione tra Egitto e Francia ammonta a 7,5 miliardi di euro, coprendo diversi settori: trasporti, elettricità, alloggi, servizi igienico-sanitari, sanità, agricoltura, piccole e medie imprese, ambiente, istruzione e formazione tecnica. (Cae)