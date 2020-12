Business news: a fine ottobre asset banche Arabia Saudita a 2.920 miliardi di rial

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli asset delle banche saudite hanno registrato alla fine di ottobre 2020 il valore record di circa 2.920 miliardi di rial (642 miliardi di euro), fra cui 251,3 miliardi di rial (55,2 miliardi di euro) in asset stranieri, all’8,6 per cento del totale (la quota più bassa in assoluto stando ai dati disponibili dal 1993). Secondo dati della Banca centrale di Riad (Sama) ripresi dal quotidiano economico "Al Eqtisadiya", gli asset delle banche saudite sono cresciuti a ottobre su base mensile dell’1,5 per cento, circa 42,1 miliardi di rial (9,2 miliardi di euro), rispetto ai circa 2.880 miliardi di rial (633 miliardi di euro) del mese di settembre. Su base annua hanno registrato invece un aumento del 16,1 per cento, nella misura di circa 405,5 miliardi di rial (89,1 miliardi di euro), rispetto ai 2.520 miliardi (554 miliardi di euro) del mese di ottobre 2019. (Res)