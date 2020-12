Business news: Emirati, presto nuove norme per trasparenza industria oro e gioielli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo federale di Abu Dhabi introdurrà riforme e nuovi standard per garantire maggiore trasparenza nell’industria dell’oro e dei gioielli. Secondo una fonte del settore citata dal quotidiano “Gulf News”, sarà formato un comitato speciale per supervisionare le attività dell’industria, e sarà introdotto un database comprendente tutti gli attori coinvolti – direttamente o indirettamente – nel maneggiare oro. Le autorità emiratine progettano, inoltre, di introdurre un “Uae Good Delivery Standard”, che dovrebbe avere un impatto significativo sulle raffinerie d’oro locali e più in generale sul commercio del metallo: lo standard, secondo definirà in modo chiaro per gli operatori di raffinerie, e chiunque sia attivo nel settore, come acquistare e utilizzare i lingotti. Poco più di un anno fa il settore del commercio dell’oro è stato dichiarato industria ad alta priorità, dato che l’oro rappresenta quasi il 30 per cento dell’export non petrolifero del paese. (Res)