Business news: l'Egitto riceverà il primo treno dalla spagnola Talgo a marzo

- L'Egitto riceverà un primo treno dalla compagnia spagnola Talgo, parte di una commessa di sei treni, nel mese di marzo 2021. Lo ha annunciato il ministro dei Trasporti, generale Kamel al Wazir. L'accordo è finanziato con 226 milioni di euro dalla Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (Bers). L'annuncio segue un incontro tra Al Wazir e una delegazione della Bers, guidata da Heike Harmgart, amministratore delegato per il Mediterraneo meridionale e orientale. L'incontro ha affrontato una serie di progetti cofinanziati da Bers, inclusa la fornitura di quasi 100 locomotive del valore complessivo di 290 milioni di euro nell'ambito di una gara d'appalto i cui risultati saranno annunciati alla fine di gennaio. A questo proposito, Al Wazir ha avviato nuovi colloqui con la Bers sulla possibilità di fornire quasi 65 milioni di euro per un nuovo progetto ferroviario per la fornitura di 3.000 distributori automatici di biglietti elettronici. All'inizio di dicembre, Al Wazir ha detto che l'Egitto sta proseguendo i piani per l'espansione delle sue reti ferroviarie e metropolitane ed è vicino ad un accordo con Bechtel Corp per implementare la sesta linea della metropolitana del Cairo. (Cae)