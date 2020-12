Business news: Iran, inaugurati progetti industriali da 45 milioni di dollari in provincia Isfahan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell’Industria, delle Miniere e del Commercio dell’Iran, Alireza Razm Hosseini, ha inaugurato cinque progetti industriali per un valore complessivo di circa 45,7 milioni di dollari nella provincia di Isfahan, nel centro del Paese. Lo riferisce l’agenzia di stampa iraniana “Irna”. I progetti includono l’espansione e lo sviluppo di linee produttive per elettrodomestici, incluse televisioni, frigoriferi, lavatrici, e altri. I progetti inaugurati, si stima, dovrebbero risparmiare al Paese circa 9,5 milioni di euro ogni anno in importazioni e creare opportunità di lavoro dirette per più di 3.770 persone. In anni recenti il governo iraniano ha seguito una nuova strategia per sostenere la produzione domestica, in risposta alle sanzioni imposte dagli Stati Uniti. Non fa eccezione il settore degli elettrodomestici, industria che ha visto nell’anno iraniano 1398 (concluso lo scorso 19 marzo) un aumento della capacità produttiva del 10 per cento. (Res)