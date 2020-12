Business news: ministero Commercio Pechino, la maggior parte di aziende giapponesi non si ritirerà dal mercato cinese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La maggior parte delle aziende giapponesi in Cina non ha intenzione di ritirarsi dal mercato cinese. Lo ha reso noto il ministero del Commercio cinese. Il portavoce del dicastero, Gao Feng, ha affermato che un sondaggio condotto ad aprile dall'Organizzazione giapponese per il commercio estero ha mostrato che il 91,7 per cento delle aziende giapponesi che operano nel sud della Cina ha dichiarato di non avere intenzione di trasferire le proprie attività fuori dal paese. La cifra è aumentata di 6,9 punti percentuali rispetto al sondaggio di febbraio. "La Cina ha un mercato estremamente ampio, una capacità di supporto industriale completa, risorse umane sufficienti e buone infrastrutture", ha detto Gao, aggiungendo che la cosiddetta "riduzione della dipendenza dalla Cina" non è conforme alle leggi di mercato e non diventerà la base su cui le imprese prenderanno decisioni di investimento. Da gennaio a ottobre di quest'anno, delle 29.500 imprese a investimento straniero di nuova costituzione in Cina, 604 provenivano dal Giappone, con il loro investimento che ha raggiunto i 20,26 miliardi di yuan (circa 3,09 miliardi di dollari), secondo i dati ufficiali. "La Cina aprirà ulteriormente il suo mercato, migliorerà i servizi per le imprese a investimento straniero in settori fra cui la trasformazione industriale e si sforzerà di costruire un ambiente aziendale orientato al mercato, basato sulla legge e di livello globale", ha affermato Gao.(Res)