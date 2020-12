Viabilità: A9, chiusure notturne dei tratti lago di Como-Como centro e lago di Como-allacciamento A59

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Autostrade comunica in una nota che sulla A9 Lainate-Como-Chiasso, per consentire interventi di assessment delle gallerie "Terrazze" e "Monte Quarcino", in orario notturno, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura: nelle due notti consecutive di martedì 15 e mercoledì 16 dicembre, con orario 21-5, sarà chiuso il tratto compreso tra Lago di Como e Como Centro, verso Lainate. In alternativa, si consigliano i seguenti itinerari: per i veicoli leggeri: dopo l'uscita obbligatoria allo svincolo di Lago di Como, percorrere Via Bellinzona e la SP17, fino a raggiungere lo svincolo di Como Centro; per i veicoli superiori alle 3,5 tonnellate: dopo l'uscita obbligatoria allo svincolo di Lago di Como, proseguire su Via Nino Bixio, Via Innocenzo XI, Via Napoleona, Via Pasquale Paoli, Via Cecilio con rientro, sulla A9, allo svincolo di Como Centro. Nelle due notti consecutive di giovedì 17 e venerdì 18 dicembre, con orario 21-5, sarà chiuso il tratto compreso tra Lago di Como e l'allacciamento con la A59 Tangenziale di Como, verso Lainate. In alternativa, si consigliano i seguenti itinerari: per i veicoli leggeri: dopo l'uscita obbligatoria allo svincolo di Lago di Como, si potrà procedere su Via Bellinzona, Via Borgo Vico, Via Innocenzo XI, Via Achille Grandi, Via Napoleona, Via Pasquale Paoli e rientrare, sulla A9, alla stazione di Fino Mornasco; per i veicoli superiori alle 3,5 tonnellate: dopo l'uscita obbligatoria allo svincolo di Lago di Como, immettersi in via Nino Bixio, Via Innocenzo XI, Via Napoleona, Via Pasquale Paoli, Via Cecilio con ingresso, sulla A9, a Fino Mornasco. (Com)