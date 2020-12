© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti in programma domani a Milano e in Lombardia.VARIEResQ-People Saving People lancia la maratona online “Tra il dire il mare: 8 ore per fare una nave”. Intervengo, tra gli altri, Alessandro Bergonzoni, Don Virginio Colmegna, Elio, Frankie hi-nrg mc, Gad Lerner, Gherardo Colombo, Giovanni Soldini, Paolo Maldini, Laura Boldrini, Lella Costa, Matteo Santori e Giulia Trappoloni e Pif.Diretta streaming su Facebook https://www.facebook.com/resqpeople (dalle ore 11 alle ore 19)Inaugurazione a Rho del decimo Emporio della Solidarietà di Caritas Ambrosiana nella Diocesi di Milano. Interverranno, tra gli altri, Mons. Mario Delpini, Arcivescovo di Milano, Stefano Lucchini, presidente della Robert F.Kennedy Human Rights Italia e Pietro Romano, sindaco di Rho.Via Mazzolari 67 - Rho (Mi) (ore 12.00) (Rem)