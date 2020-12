Business news: Cina, Pil del Tibet in aumento del 6,3 per cento nei primi nove mesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Durante i primi tre trimestri di quest'anno il prodotto interno lordo (Pil) della regione autonoma del Tibet, in Cina, ha raggiunto più di 130 miliardi di yuan (20 miliardi di dollari), con un aumento del 6,3 per cento su base annua. Lo riferisce l'agenzia ufficiale di stampa cinese "Xinhua". Nel primo trimestre, il Pil regionale è cresciuto dell'uno per cento su base annua: il Tibet è l'unica regione cinese ad aver registrato un segno positivo durante il periodo. Nella prima metà dell'anno, l'aumento è stato del 5,1 per cento, il tasso più alto tra le 16 province e regioni cinesi con una crescita economica. L'economia del Tibet si basa fortemente su progetti avviati dal governo centrale e da altre province cinesi. Quest'anno, la regione ha ricevuto investimenti per 59,6 miliardi di yuan (9,1 miliardi di dollari) dal governo centrale. Ad oggi sono stati realizzati 540 progetti di aiuto tibetano nella regione e i fondi stanziati per aiutare il Tibet sono aumentati del 51,3 per cento su base annua. (Inn)