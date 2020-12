Business news: Pakistan, il premier Khan inaugura la terza compagnia aerea privata nazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro del Pakistan, Imran Khan, ha inaugurato Air Sial, la terza compagnia aerea privata nazionale nata per iniziativa della comunità imprenditoriale della città di Sialkot, nel nord-est del Paese. Alla cerimonia, scrive il quotidiano “Dawn”, Khan è stato accompagnato dai ministri Hammad Azhar e Ghulam Sarwar, dal consigliere Razzak Dawood, dall’assistente speciale Usman Dar, dal capo ministro del Punjab Sardar Usman Buzdar e dall’assistente speciale di quest’ultimo, Firdous Ashiq Awan. Nel corso del suo intervento, il capo del governo di Islamabad ha definito la nascita della nuova linea aerea “un’eccellente iniziativa” che contribuirà alla competitività delle compagnie aeree internazionali pachistane. Inoltre, secondo Khan, Air Sial sarà di beneficio per gli affari di Sialkot, che è pronta a diventare “un centro per le esportazioni nazionali”. “Quando mi avete parlato di questo progetto, non ho avuto il minimo dubbio che sarebbe stato positivo per il Pakistan da ogni punto di vista”, ha dichiarato Khan. (Inn)