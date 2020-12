Business news: Associazione costruttori di automobili stima vendita di 25 milioni di veicoli quest'anno in Cina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le vendite di veicoli in Cina potrebbero raggiungere i 25 milioni di unità quest'anno. Lo stima Fu Bingfeng, vicepresidente esecutivo dell'Associazione cinese dei costruttori di automobili (Caam), secondo cui si prevede che almeno 20 milioni di veicoli passeggeri e 5 milioni di veicoli commerciali saranno venduti nel Paese durante il 2020. In precedenza, Fu aveva affermato che i marchi cinesi ora occupano una quota di mercato di circa il 50 per cento. "Molti marchi nazionali sono accolti e amati dai consumatori", ha affermato. "Promuoviamo attivamente il miglioramento degli standard, dell'autodisciplina del settore e dei marchi. Allo stesso tempo, organizziamo alcune attività per migliorare la responsabilità sociale delle imprese e anche per plasmare molte immagini di marchi aziendali eccellenti", ha aggiunto Fu. Il numero due di Caam ha sottolineato che una delle priorità è lo sviluppo di nuovi motopropulsori che promuovano l'efficienza. Di grande interesse anche il settore della guida autonoma, non solo in termini di sicurezza, ma anche di sostenibilità economica. (Cip)