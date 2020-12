© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità austriache e tedesche hanno arrestato un totale di sette estremisti di destra, cinque in Austria e cinque in Baviera, in possesso di un enorme arsenale di armi. Lo ha annunciato oggi il ministro dell’Interno austriaco, Karl Nehammer, nel corso di una conferenza stampa con i rappresentanti delle autorità di sicurezza.(Geb)