Francia: proteste a Parigi contro legge sulla sicurezza, più di 100 arresti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Più di cento manifestanti sono stati arrestati nelle proteste scoppiate oggi a Parigi contro il controverso disegno di legge sulla sicurezza globale. È quanto reso noto dal ministro dell'Interno, Gerald Darmanin. Secondo quanto riferito dai media locali, la polizia ha sparato cannoni ad acqua per disperdere i manifestanti che hanno iniziato a lanciare bottiglie e petardi all’indirizzo degli agenti dopo aver raggiunto la centrale Place de la Republique. All'inizio della giornata il ministro dell'Interno francese, Gerald Darmanin, aveva riferito dell’arresto di 24 persone prima dell'inizio delle manifestazioni dopo essere state trovate in possesso di oggetti illegali e pericolosi. Le manifestazioni di massa a Parigi e in altre città francesi continuano per la seconda settimana dopo l'adozione del controverso disegno di legge sulla sicurezza approvato il mese scorso dal parlamento francese, che criminalizza l'esposizione e la distribuzione di immagini di agenti di polizia. Le manifestazioni nella capitale francese sono in diverse occasioni sfociate in disordini, innescando violenti scontri tra manifestanti e forze di polizia, oltre a numerosi atti di vandalismo. I critici della legge sostengono che il provvedimento rischia di ostacolare il ruolo della stampa nel coprire le proteste e informare la popolazione francese, violando la libertà di espressione, mentre secondo i sostenitori lo scopo principale della legge è di fornire maggiore protezione alle forze di sicurezza, oggetto di una serie di atti violenti negli ultimi mesi, tra cui l'attacco a un'unità di polizia nel sobborgo parigino di Champigny-Sur-Marne avvenuto a metà ottobre, che ha provocato le proteste degli agenti di polizia che chiedevano una migliore protezione da parte dello Stato. (Frp)