Business news: Cina, Hna Group e Trip.com firmano memorandum su viaggi e tecnologia Internet

- Il conglomerato cinese multi servizi Hna Group e l'agenzia di viaggi online Trip.com hanno firmato un memorandum d'intesa per un'ulteriore cooperazione nel trasporto aereo e nela tecnologia Internet al servizio dei viaggiatori globali. Secondo quando riferisce l'agenzia ufficiale di stampa cinese "Xinhua", il protocollo punta a rafforzare la cooperazione sulla condivisione dei dati, l'analisi dei big data, il marketing dei prodotti, la costruzione digitale del settore aereo e l'integrazione delle risorse turistiche. Gli sforzi congiunti compiuti dalle due parti mirano a esplorare le opportunità mentre Hainan costruisce il suo porto di libero scambio. "Speriamo di rafforzare la cooperazione per integrare i viaggi aerei con la tecnologia di Internet in modo da migliorare completamente l'esperienza dei viaggiatori", ha affermato Gu Gang, presidente esecutivo di Hna Group. Il gruppo Hna, con sede a Haikou, capitale della provincia meridionale cinese di Hainan, è attivo in numerosi settori, tra cui aviazione, immobiliare, turismo e altri settori. Trip.com è uno dei maggiori fornitori di servizi di viaggio in Cina. (Cip)