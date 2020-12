Business news: Banca centrale Cina, miglioreremo finanza verde per sostenere obiettivo neutralità carbonica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina migliorerà i suoi standard di finanza verde per sostenere gli obiettivi di neutralità carbonica e rendere più facile per gli investitori stranieri entrare nel mercato della finanza verde. Lo ha reso noto il governatore della Banca centrale cinese, Yi Gang, in videoconferenza al Singapore Fintech Festival. "Promuoveremo l'armonizzazione degli standard di finanza verde nel Paese aggiornando gli standard nazionali e rafforzando la cooperazione internazionale", ha affermato Yi. "A giugno 2020, i prestiti verdi in circolazione della Cina hanno superato gli 11 mila miliardi di yuan (1.683 miliardi di dollari), il più grande a livello globale. La tecnologia finanziaria, inclusi i big data e l'intelligenza artificiale (Ia) e la blockchain, giocherà un ruolo crescente nel supportare la finanza verde", ha affermato Yi. (Cip)