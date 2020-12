Kosovo: Pacolli (Akr), il governo ha ormai perso la sua credibilità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo kosovaro guidato dal premier Avdullah Hoti ha perso la sua credibilità: è quanto affermato dal leader dell'Alleanza per il nuovo Kosovo (Akr), l'ex ministro degli Esteri Behgjet Pacolli. Anche il consigliere di Pacolli, Naim Murseli, ha osservato che "solamente un'opposizione unita può aprire la strada per nuove elezioni in Kosovo". "Questo governo ha perso la sua credibilità ed il popolo sta aspettando con ansia un nuovo governo", ha dichiarato Murseli. Il cambio di posizione dell'Akr è da imputare alla mancanza di sviluppi nei negoziati tra i partiti politici per concordare sul nome del nuovo capo dello Stato. Secondo quanto affermato ieri da Hoti, i partiti politici del Kosovo non sono ancora pronti per sedersi attorno ad un tavolo e concordare il nome di un candidato per la presidenza della repubblica. "Se non c'è tale disponibilità avremo bisogno di concordare una data per le elezioni", ha chiarito Hoti. Il leader del partito governativo Lega democratica del Kosovo (Ldk), Isa Mustafa, intervistato dall'emittente "T7" ha intanto affermato che il suo schieramento non punta ad ottenere il nuovo presidente in quanto già ha scelto l'attuale primo ministro. "Non cercheremo due posti, sia la presidenza che il primo ministro", ha osservato Mustafa comprendendo che "la nostra insistenza per scegliere il presidente renderebbe le cose complicate". Il viceleader dell'Ldk, Lutfi Haziri, ha comunque precisato che il nome del nuovo presidente dovrà essere accettato dal partito che guida l'attuale coalizione di governo a Pristina. (segue) (Kop)