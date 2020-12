Nord Macedonia: premier Zaev incontra i leader della maggioranza, ribadita intenzione di proseguire cammino europeo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nei giorni scorsi il premier bulgaro, Bojko Borisov, nel corso di un incontro avvenuto a Sofia con il rappresentante della Macedonia del Nord per i rapporti con la Bulgaria, Vlado Buckovski, ha dichiarato che le nuove generazioni non "perdonerebbero" le autorità di Sofia e Skopje se non riuscissero a trovare una soluzione di compromesso alle questioni bilaterali aperte. "Ho sempre creduto che le soluzioni si possano trovare al tavolo dei negoziati. Le generazioni attuali e future non perdonerebbero né la Bulgaria, né la Repubblica di Macedonia del Nord per non aver trovato un compromesso capace di garantire delle prospettive", ha detto Borisov. Il premier ha reso noto, attraverso il proprio profilo Facebook, che la conversazione ha toccato il tema del Trattato di amicizia sottoscritto dai due Stati nel 2017. Borisov ha quindi ribadito l'importanza di tornare ad un "rigoroso e irreversibile adempimento" di tutti gli impegni previsti dal Trattato di amicizia. Il premier ha infine sottolineato l'impegno della Bulgaria per il processo di adesione euro-atlantica dei Balcani occidentali, confermato anche nel corso della presidenza di turno dell'Ue nel 2018. (Seb)