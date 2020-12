Tlc: Capitanio (Lega) su rete unica, bene presidente AgCom su equità ed efficienza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La rete unica "dev'essere il volano per portare l'Italia fuori dal digital divide e per questo serve il contributo di tutti. L'intervento di oggi del presidente di Agcom, Giacomo Lasorella, è fondamentale per ribadire non solo che bisogna fare presto, ma che l'operazione sarà ispirata ai principi di equità ed efficienza". Lo dichiara in una nota Massimiliano Capitanio, deputato Lega in commissione Telecomunicazioni e segretario della Vigilanza Rai. "Un Paese moderno e veloce dev'essere liberale anche in questo campo: no a nuovi statalismi ma nemmeno a nuovi monopoli. Lasciamo lavorare chi è capace di farlo, senza però utilizzare la scusa dei servizi essenziali per minare la libera concorrenza. Quanto alle regole auspicate dal presidente Lasorella, un utile contributo arriverà dal progetto di legge sull'antipirateria che purtroppo è bloccato, senza motivo, in Commissione: abbiamo avuto rassicurazioni dalla presidente Casa, ma ora è il momento di agire", conclude.(Com)