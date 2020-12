Usa: covid, attesa per lunedì la consegna del primo lotto di vaccini Pfizer

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I primi lotti del vaccino contro il nuovo coronavirus prodotti dalla Pfizer in collaborazione con BioNTech arriveranno lunedì mattina negli Stati Uniti, pronti per essere distribuiti ai centri che si occuperanno di avviare la campagna. "Si stima che il vaccino sia consegnato lunedì a 145 centri in tutti gli stati, ad altri 425 il martedì e mercoledì nei restanti 66", ha detto il generale Gus Perna, responsabile logistico dell'operazione Warp Speed, il piano straordinario messo a punto dal governo Usa per dotare il paese di un adeguato piano vaccinale in tempi rapidi. L'annuncio arriva il giorno dopo che la Food and drug administration, l'agenzia statunitense che regola i prodotti alimentari e farmaceutici (Fda), ha dato il ia libera all'uso di emergenza del farmaco. "In nessun caso avremmo voluto anticipare la Fda e i loro decisori", ha detto Perna. Poche ore dopo il via libera della Fda il presidente Donald Trump aveva promesso un avvio della campagna in "meno di 24 ore". (segue) (Nys)