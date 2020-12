Venezuela: si chiude oggi la consultazione popolare delle opposizioni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La sfida, per gli organizzatori, è non solo quella di superare la bassa affluenza (il 30 per cento degli aventi diritto) registrata alle elezioni con cui le forze fedeli a Maduro hanno riconquistato il Parlamento: nel mirino ci sono anche i 7,6 milioni di elettori che accorsero alle urne in una analoga consultazione convocata dalle opposizioni per negare validità alla nascente Assemblea nazionale costituente (Anc), l'organo legislativo voluto dal governo in sostituzione del parlamento dichiarato "insubordinato". I media internazionali rilanciano immagini di code ai centri di votazione, mentre da Caracas giungono notizie di alcune aggressioni ai cittadini intenti a votare. (segue) (Vec)