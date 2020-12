Business news: Cina, commercio estero in aumento del 7,8 per cento a novembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il commercio estero della Cina è aumentato del 7,8 per cento su base annua a novembre. Lo ha reso noto l'Amministrazione generale delle dogane cinese. Le esportazioni, in termini di yuan, sono aumentate del 14,9 per cento anno su anno, mentre le importazioni sono diminuite dello 0,8 per cento. Nei primi undici mesi, il commercio estero di merci è stato pari a 29.040 miliardi di yuan (circa 4.440 miliardi di dollari), in aumento dell'1,8 per cento su base annua, accelerando rispetto all'aumento dell'1,1 per cento nei primi dieci mesi. L'Associazione delle nazioni del Sud-est asiatico (Asean) è rimasta il principale partner commerciale della Cina durante il periodo, seguita dall'Unione europea e dagli Stati Uniti. Le società private hanno svolto un ruolo significativo nel promuovere la crescita del commercio, con gli scambi con l'estero in espansione dell'11,3 per cento nei primi undici mesi, il 46,4 per cento del totale del paese. (Cip)