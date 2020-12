Roma: Casu (Pd), rissa a Villa Borghese offende chi fa sacrifici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi altre 649 vittime di Covid oltre 63 mila da inizio pandemia e ancora ci sono persone che si danno appuntamento per violare insieme le regole che servono a difendere la salute di tutti". Lo afferma, in una nota, il segretario romano del Pd Andrea Casu. "Le immagini dell'ennesima rissa a Roma - aggiunge - sono un pugno in faccia alla Capitale e all'impegno di tutti i romani nella battaglia contro il virus. Per l’ennesima volta pochi irresponsabili rischiano di rovinare i sacrifici di un'intera città. Non possiamo abituarci a questo spettacolo, chiediamo alle istituzioni di intervenire e a tutti i cittadini la massima responsabilità”, conclude Casu. (Com)