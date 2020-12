Gli appuntamenti di domani Roma e nel Lazio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito i principali appuntamenti per domaniREGIONE- Il presidente di Arsial, Agenzia regionale per l’innovazione e lo sviluppo dell’agricoltura del Lazio, Mario Ciarla interviene al seminario “La transizione verso i sistemi Alimentari Sostenibili”. L’evento, che si terrà nell’ambito del Maker faire Roma, prende spunto dall’attribuzione del Premio Nobel per la Pace 2020 al World food programme per interrogarsi sulla strada da percorrere per assicurare sistemi alimentari sostenibili, resilienti, capaci di riconoscere un ruolo centrale agli agricoltori.L’evento sarà trasmesso sul canale tematico Maker Faire Roma. (ore 11)(Rer)