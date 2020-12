Business news: telefonata Modi-Tamim, istituita task force per facilitare investimenti India-Qatar

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’India e il Qatar hanno deciso di istituire una task force speciale per facilitare gli investimenti della monarchia del Golfo nell’economia indiana, fortemente colpita dalla pandemia di coronavirus. È quanto emerso al termine di una conversazione telefonica tra il primo ministro indiano, Narendra Modi, e l’emiro del Qatar, Tamim bin Hamad al Thani. I due leader, riferisce il quotidiano “Hindustan Times”, hanno anche “valutato insieme potenziali investimenti qatarioti nell’intera catena di valore energetica dell’India”. La telefonata ha anticipato l’attesa visita in Qatar e Kuwait del ministro degli Affari esteri di Nuova Delhi, Subrahmanyam Jaishankar, che sarà seguita da un viaggio in Oman del ministro di Stato Vellamvelly Muraleedharan. Proprio questa settimana, peraltro, il capo di Stato maggiore dell’esercito indiano Manoj Mukund Naravane ha iniziato la prima visita di un capo delle forze armate di Nuova Delhi negli Emirati Arabi Uniti e in Arabia Saudita. Contatti che sembrano rientrare nel quadro del rinnovato interesse dell’India verso il Golfo, area nella quale si trovano circa 9 milioni di emigrati indiani. Modi e Tamim hanno discusso anche della “robusta cooperazione” tra i due Paesi in materia di investimenti e sicurezza energetica. La nuova task force si occuperò in particolare di facilitare le iniziative dell’Autorità d’investimento del Qatar (Qia) in India. (Inn)