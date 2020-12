Business news: Cina, indice prezzi al consumo in calo dello 0,5 per cento annuo a novembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'indice dei prezzi al consumo (Ipc) della Cina è sceso dello 0,5 per cento su base annua novembre, poiché i prezzi della carne di maiale sono ulteriormente diminuiti. Lo rende noto l'Ufficio nazionale di statistica cinese (Nbs). Nei primi 11 mesi del 2020, l'Ipc del Paese è aumentato del 2,7 per cento rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, rimanendo all'interno dell'obiettivo annuale del governo di circa il 3,5 per cento. L'Ipc è sceso dello 0,6 per cento su base mensile, rispetto al calo dello 0,3 per cento registrato a ottobre. "I prezzi dei prodotti alimentari sono diminuiti del due per cento anno su anno il mese scorso, rispetto all'aumento del 2,2 per cento in ottobre, contribuendo per circa 0,44 punti percentuali al calo dell'Ipc", ha affermato Dong Lijuan, statistico Nbs. Dong ha affermato che l'indebolimento dei prezzi dei prodotti alimentari è stato il fattore principale che ha trascinato l'Ipc del paese in territorio negativo. Nel dettaglio, i prezzi della carne di maiale sono crollati del 12,5 per cento rispetto all'anno precedente, superando il calo di ottobre di 9,7 punti percentuali. I prezzi di uova, pollo e anatra hanno registrato un maggiore calo annuale a novembre, mentre quelli di frutta e verdura sono aumentati rispettivamente dell'8,6 e del 3,6 per cento anno su anno a novembre. (Cip)