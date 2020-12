Lavoro: Catalfo, centrale investire in capitale umano e in orientamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Investire nel capitale umano "è centrale" così come "nei servizi che aiutano le persone. L'orientamento ci deve essere nelle scuole, per i disoccupati per la ricollocazione". Lo ha detto la ministra del Lavoro, Nunzia Catalfo nel suo intervento ai lavori di Equologica. "Bisogna studiare l'impatto delle politiche da qui a 5 anni", perché "se perdiamo questo momento per intervenire rischiamo di perdere per sempre la possibilità di intervenire in modo serio, ampio e sostenibile per il nostro Paese", ha aggiunto. (Rin)