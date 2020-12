© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ancora una rissa a Villa Borghese. Dieci ragazzi sono stati fermati. Ancora una volta queste violenze offendono cittadini che stanno facendo sacrifici in questo momento delicato". Così, in un tweet, la sindaca di Roma Virginia Raggi. "Sono episodi vergognosi - aggiunge - mi auguro non accadano mai più. Ringrazio Prefettura, Questura e forze ordine". (Rer)