Fisco: palazzo Chigi su Cashback, scatta diritto a rimborso per primi 15mila partecipanti

- Nel pomeriggio della quinta giornata dalla partenza del Cashback, "già compaiono i primi cittadini che hanno maturato il diritto all’extra Cashback di Natale: sono infatti 15mila i partecipanti che hanno già raggiunto la soglia minima delle 10 transazioni necessarie per ottenere il rimborso del 10 per cento sugli acquisti effettuati con carte e app di pagamento entro il 31 dicembre 2020". Lo riferiscono fonti di palazzo Chigi cher spiegano come il totale degli iscritti al programma "ha superato i 4 milioni e sono oltre 1,6 milioni le transazioni già contabilizzate e acquisite dal sistema per un totale di rimborso accumulato pari a oltre 6,4 milioni di euro. I numeri sono in continuo rialzo e, al momento, risultano oltre 7,5 milioni (mezzo milione in sole sei ore) gli strumenti di pagamento attivati ai fini del programma: 4,4 milioni di carte di credito e quasi 2 milioni di carte PagoBancomat caricati solo sull’app Io e circa 1,2 milioni dagli altri canali disponibili". (Rin)